Citi включил никель в число наименее привлекательных металлов

Аналитик Citigroup Inc. Дэвид Уилсон назвал никель одним из наименее привлекательных цветных металлов, хотя смягчение ограничений на экспорт никелевой руды из Индонезии уже учтено рынком при цене никеля около $9700 за тонну.

Как говорится в обзоре Д.Уилсона, себестоимости производства никельсодержащего чугуна в Китае будет снижаться, а его выплавка в текущем году может увеличиться, тогда как ранее ожидалось нулевое изменение.

С начала года никель подешевел на 2,2% - до $9800 за тонну на закрытие торгов во вторник, в прошлую пятницу его цена падала до $9700 за тонну, сообщает агентство Bloomberg. В ходе торгов на Лондонской бирже металлов в среду никель потерял еще 0,4%.

По оценкам Д.Уилсона, изменение регулирования в Индонезии замедлит рост производства никеля в этой стране, однако планы запуска заводов никельсодержащего чугуна, скорее всего, будут реализованы. Аналитик прогнозирует производство от 260 тыс. до 280 тыс. тонн никеля в Индонезии в 2017 году с учетом никельсодержащего чугуна, ферроникеля и промежуточных форм.