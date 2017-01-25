Выпуск золота в Китае в 2016 г вырос на 3,8% за счет импортного сырья, потребление упало на 6,7%

Китай в 2016 году увеличил общее производство золота на 3,79% по сравнению с 2015 годом, до 535,447 тонны, сообщила Китайская ассоциация по золоту (China Gold Association, CGA).

Производство из внутреннего сырья выросло всего на 0,76%, до 453,486 тонны. В том числе добыча золота составила 394,883 тонны, производство попутного золота - 58,603 тонны.

Еще 81,96 тонны золота, отмечает CGA, было произведено из импортного сырья. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 24,51%. Ранее данных по производству из импортного сырья CGA не раскрывала.

Потребление золота в Китае в 2016 году снизилось на 6,74%, до 975,38 тонны. Спрос со стороны ювелиров упал на 18,91%, до 611,17 тонны. Зато инвестиционный спрос вырос в среднем на 30%: инвестиции в слитки составили 257,64 тонны (рост на 28,19%), изготовление монет - 31,19 тонны (рост на 36,8%). Спрос на золото со стороны промышленных и других потребителей составил 75,38 тонны (рост на 10,14%).

Китай много лет является крупнейшим производителем золота в мире, а в последние годы также борется с Индией за первое место по объемам потребления.