АМКУ принял жалобу на тендер по дноуглублению в порту "Южный"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял к рассмотрению жалобу ДП "Ван Оорд Украина", компании "Ван Оорд Дреджинг Энд Марин Контракторс Б.В." относительно нарушения Южненским филиалом ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) законодательства при проведении закупки за государственные средства.

Как сообщила государственный уполномоченный комитета Агия Загребельская на своей странице в соцсети Facebook, речь идет о тендере на дноуглубление в порту.

"Назначили (рассмотрение жалобы – ИФ) на 8 февраля", - написала она.

Как сообщалось, постоянно действующая административная коллегия АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере закупок 3 ноября 2016 года решила отменить процедуру закупки услуги по дноуглублению в морском торговом порту "Южный", где была отобрана компания "Ян де Нул Украина".

До этого премьер министр Украины Владимир Гройсман с целью обеспечения полной прозрачности и во избежание возможных спекуляций поручил АМПУ отменить тендер на реконструкцию подходного канала и внутренних подходов к причалам порта "Южный" и провести новый через систему ProZorro.

Ранее народный депутат Сергей Лещенко называл этот тендер "одним из самых лакомых дерибанов этого сезона".

Он сообщал, что в июле 2016 года директором компании-победителя назначили помощника депутата от Народного фронта Сергея Фаермарка, и отметил, что конкурент в тендере, голландская компания "Ван Оорд", предлагала на 90 млн грн меньшую цену.

Между тем глава администрации порта "Южный" Максим Широков назвал историю в СМИ, связанную с компанией "Ян де Нул Украина" "надуманной". Позже был объявлен новый тендер.