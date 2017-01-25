"Кернел" определил ставку купона по дебютным еврооблигациям в 8,75%

Агрохолдинг "Кернел" провел прайсинг своих дебютных еврооблигаций на $500 млн с погашением 31 января 2022 года и установил ставку купона по ним на уровне 8,75% годовых, говорится в сообщении компании в среду.

"Ожидается, что облигации получат рейтинги "В+" от Fitch и "B" от S&P, что соответственно на две и одну ступень выше украинского суверенного рейтинга", – отмечает "Кернел".

Компания указывает, что за последние пять лет 88% ее EBITDA было получено от номинированного в валюте экспорта продукции.

Как сообщалось, накануне агентство Bloomberg сообщило, что ориентир доходности евробондов "Кернел" составляет 9,25-9,5% годовых.

Ценные бумаги обеспечены гарантией дочерние предприятия группы Inerco Trade SA (Швейцария), Restomon Limited (Британские Виргинские о-ва), Etrecom Investments Limited (Кипр), Estron Corporation Limited (Кипр), Торговая компания "Русские масла" (РФ), ООО "Агрополис" (Тернопольская обл.), Агрофирма "Аршиця" (Полтавская обл.), Агрофирма "Хлибороб" (Кировоградская обл.), ООО "Бандурский элеватор" (Николаевская обл.), маслоэкстракционный завод Black Sea Industries (Одесская обл.), ООО "Черная камянка" и ООО "Дружба-Нова" (оба - Черниговская обл.), ООО "Энселко Агро" (Хмельницкая обл.), СООО "Говтва" (Полтавская обл.), "Кононивский элеватор" (Черкасская обл.).

Организаторами сделки выступают JP Morgan и ING. Ожидается, евробонды будут включены в листинг Ирландской фондовой биржи (ISE).

"Кернел" на прошлой неделе анонсировал роуд-шоу для инвесторов в США и Европе относительно возможного выпуска еврооблигаций. Предполагаемые еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть они будут доступны и американским инвесторам, со сроком обращения пять лет, и фиксированной ставкой купона. Другие параметры ценных бумаг в сообщении отсутствовали.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.

На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.

"Кернел" завершил 2016 финансовый год (ФГ, июль-2015 - июнь-2016) с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $346,4 млн.