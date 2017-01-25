Украина разделила с Россией, Казахстаном и Ираном 131 место в индексе коррупции Transparency International

Украина в 2016 году улучшила свою оценку в Индексе восприятия коррупции (CPI) с 27 до 29 про 100 балльной шкале, однако из-за увеличения числа участников индекса со 168 до 176 опустилась на 131-е место со 130-го, которое оно занимала год назад, сообщается в среду на сайте организации "Transparency International Украина".

"Улучшению нашей позиции в мировом рейтинге способствовало продвижение антикоррупционной реформы, однако отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать мощный рывок вперед и преодолеть 30-балльный барьер, называемый "позором для нации", - указывается в релизе.

Согласно ему, Украина разделила 131 место с Россией, Казахстаном, Ираном и Непалом.

В сообщении отмечается, что больше всего баллов Украине принесло исследование World Justice Project Rule of Law Index, учитываемое в построении CPI, в котором показатель нашего государства вырос на 10 баллов по сравнению с прошлыми годами. Это связано с уменьшением использования служебного положения в органах исполнительной власти (показатель улучшился на 14%), в полиции и вооруженных силах (показатель улучшился на 6%), но в судебной ветви власти ситуация осталась такой же, что и во времена Виктора Януковича.

Transparency International добавляет, что большую роль гражданского общества в осуществлении демократических преобразований отметило исследование Freedom House Nations in Transit, которое в этом году принесло Украине +4 балла. Главными его эксперты назвали подотчетность государственных закупок благодаря системе ProZorro, государственное финансирование партий, первые расследования НАБУ, участие общественности в антикоррупционных реформах. Крупнейшими вызовами исследование признало слабость институтов, которые должны обеспечивать верховенство права, чрезмерную зарегулированность экономики и сосредоточение власти в руках олигархических кланов.

В релизе указывается, что негативными оценками Украину наградили исследования World Economic Forum Executive Opinion Survey (-1 балл) и Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (-2 балла). Согласно им бизнес увидел значительную коррупцию при распределении государственных средств, а судебную систему признал неспособной помешать этому.

Средняя оценка в 2016 году составила 43 балла, рейтинг более, чем двух третей стран - меньше 50, что свидетельствует о высоком уровне коррупции в государственном секторе государства, отмечают составители рейтинга.

Возглавляет рейтинг, как и в 2015 году, Дания с 90 баллами, в этом году с ней делит первую строчку рейтинга Новая Зеландия, на третьем и четвертом местах - Финляндия и Швеция. Замыкают список Сомали, Южный Судан и КНДР.

Страны с наилучшими показателями, считает организация, отличаются высоким уровнем свободы прессы, доступом к информации о бюджете, неподкупностью власть имущих, судебными органами, не делающими различий между богатыми и бедными людьми и функционирующими независимо от других частей государственной системы.

Страны с наихудшими показателями характеризуются недобросовестным управлением, неблагонадежными государственным институтами, а также недостаточным уровнем независимости средств массовой информации.