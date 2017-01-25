Экономика

09:50 25.01.2017

Нефть дешевеет в среду из-за данных API о запасах в США

Нефть слабо дешевеет в ходе торгов в среду после умеренного роста накануне, инвесторы ждут официальных данных о коммерческих запасах углеводородов в США.

Согласно обнародованным в ночь на среду оценкам Американского института нефти (API), коммерческие резервы нефти в США увеличились за неделю на 2,93 млн баррелей, бензина - на 4,85 млн баррелей, дистиллятов - на 1,95 млн баррелей, пишет OilPrice.

Колебания рынка по-прежнему определяют два основных фактора: сокращение предложения государствами ОПЕК и другими экспортерами нефти против ожидаемого наращивания добычи в США.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в среду снизилась на $0,10 (0,18%) - до $55,34 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,15 (0,28%) - до $53,03 за баррель.

Во вторник нефть подорожала, поскольку уверенность в сокращении добычи ОПЕК и не-ОПЕК перевесила опасения, связанные с ростом производства нефти в США. Котировка Brent поднялась на 0,4%, до $55,44 за баррель, WTI - на 0,8%, до $53,18 за баррель.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США увеличились на 2,8 млн баррелей за неделю, завершившуюся 20 января, сообщает Yahoo Finance. Минэнерго обнародует эти данные в 17:30 кв в среду.

Планы президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импорт грозят ценовыми потрясениями мировому рынку нефти, считает аналитик Goldman Sachs Дэмьен Курвалин. По его словам, в таком случае сложится благоприятный налоговый режим для производителей сланцевой нефти в США, которые существенно увеличат добычу.

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