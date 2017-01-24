Аграрные ассоциации просят премьера урегулировать конфликт между НБУ и "Укрлэндфармингом"

Аграрные ассоциации просят премьер-министра Владимира Гройсмана урегулировать конфликт между главой Национального банка Украины (НБУ) Валерией Гонтаревой и собственником агрохолдинга "Укрлэндфарминг" Олегом Бахматюком во избежание серьезных экономических последствий.

Согласно письму-обращению, конфликт между бизнесом и представителями исполнительной власти дает негативный сигнал не только для национальной экономики в целом, но и для иностранных инвесторов, работающих в Украине.

"Если такая компания ("Укрлэндфарминг" - ИФ) будет разрушена, то это очень негативно повлияет на капитализацию крупных украинских аграрных компаний, и они потеряют много средств", - констатируется в обращении.

Аграрные ассоциации считают, что реструктуризация задолженности компании перед государством положительно повлияет не только на развитие предприятия, но и на аграрно-промышленный комплекс (АПК) в целом.

По информации ассоциаций, в 2016 году агрохолдинг произвел продукции более чем на $1,2 млрд, заплатил налоги в сумме 2 млрд грн и выплатил заработные платы работникам на сумму 2,5 мдрд грн.

"Это еще раз доказывает, что руководство компании способно контролировать ситуацию и обеспечить проведение весенне-полевых работ в полном объеме при условии отсутствия давления со стороны государства", - отмечается в письме.

Аграрные ассоциации просят премьера провести совещание с участием представителей Администрации президента, профильных комитетов Верховной Рады, главы НБУ Валерии Гонтаревой, руководителей "Укрлэндфарминга" по урегулированию конфликта.

Письмо-обращение подписали руководители Украинской аграрной конфедерации, ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", Всеукраинской аграрной рады, Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, Федерации работодателей АПК.

Как сообщалось, НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, а в июне 2015 года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива", которые контролировал собственник "Укрлэндфарминга" Олег Бахматюк.

Затем Нацбанк подал на О.Бахматюка в суд пять исков о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн.

В сентябре 2016 года НБУ опубликовал инфографику с портретом бизнесмена, в которой утверждал: "О.Бахматюк задолжал государству, гражданам и бизнесу 37,9 млрд грн". В эту сумму регулятор включил уже указанную ранее задолженность по рефинансированию, а также 5,3 млрд грн долга компаний бизнесмена перед госбанками и 21,7 млрд грн задолженности двух его банков перед кредиторами на дату признания их неплатежеспособными.

В свою очередь, О.Бахматюк возложил ответственность за ухудшение ситуации в банках на НБУ. В октябре 2016 года он подтвердил готовность к компромиссу с Нацбанком по вопросу поручительств и предложил мировое соглашение с рассрочкой на семь лет с возможностью увеличить залог перед НБУ.

По его словам, все переговоры с Нацбанком по вопросу поручительств завершались безуспешно. Бизнесмен также заявлял, что его компании достигли договоренности с госбанками о долгах и с внешними кредиторами о реструктуризации еврооблигаций на $1 млрд. О.Бахматюк подчеркнул, что, несмотря на эти успехи, PR-кампания НБУ персонально против него значительно ухудшает перспективы "Укрлэндфарминга" и "Авангарда", поэтому он готов уступить контроль над ними.