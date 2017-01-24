НБУ в феврале проведет очередной аукцион по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины"

Национальный банк Украины (НБУ) 16 февраля проведет очередной аукцион по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины", сообщается на веб-сайте регулятора.

Согласно сообщению, электронные аукционные торги, как и ранее, будут проходить на универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ" в Киеве.

Начало торгов назначено на 11:00 кв.

Как сообщалось, НБУ с 17 августа 2016 года ввел в обращение золотую памятную монету "25 лет независимости Украины" номиналом 250 грн и массой 62,2 г. Тираж - 400 шт.

Нацбанк намерен реализовать весь тираж монет на аукционах.

Во время дебютного аукциона - 17 августа 2016 года - центробанк реализовал 45 монет на общую сумму почти 6,5 млн грн. Максимальная цена покупки составила 163,306 тыс. грн, минимальная – 123,306 тыс. грн.

Во время второго аукциона – 31 августа 2016 года, проходившего в режиме электронного биржевого аукциона, - Нацбанк реализовал 34 монеты на 5,3 млн грн. Максимальная цена приобретения составила 173,675 тыс. грн, минимальная – 148,675 тыс. грн.

В последний раз такие аукционы НБУ проводил в 2009-2011 гг.