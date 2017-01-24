Суд подтвердил правомерность отзыва лицензии и ликвидации КСГ Банка

Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность решений Национального банка Украины (НБУ) об отзыве банковской лицензии ПАО "КСГ Банк" (Киев) и ликвидации финучреждения.

Как сообщается на веб-сайте НБУ во вторник, соответствующее решение суд принял 19 января 2017 года.

Нацбанк напоминает, что 30 августа 2016 года он принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КСГ Банк" (Киев) за систематические нарушения в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Осенью 2016 года один из акционеров банка – Сергей Касьянов, обратился в суд с иском о неправомерности решения правления центробанка. Истец, кроме того, просил суд обязать НБУ возобновить функционирование КСГ Банка.

КСГ Банк работал на рынке Украины с 1993 года, его активы на конец первого квартала 2016 года составляли 445 млн грн, и по этому показателю он занимал 79 место среди 109 действовавших украинских банков, в том числе кредитный портфель – 379,3 млн грн (67 место).

Основными акционерами банка являются Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев.

В СМИ сообщалось, что в 2012 году в отношении экс-нардепа А.Шепелева было возбуждено дело по обвинению в причастности к расхищению средств Родовид Банка (Киев) на сумму более 220 млн грн, а также в участии в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на 315,3 млн грн.

Объявленный в международный розыск А.Шепелев был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. В августе того же года он и его супруга Галина попросили убежища в этой стране, однако им было отказано.

В ночь на 6 июля 2014 года А.Шепелев сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи в Киеве, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.

Помимо причастности к банкротству Родовид Банка, А.Шепелева обвиняют в двух убийствах (банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м) и одном покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году. По трем уголовным производствам экс-народному депутату вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу. 20 марта 2015 года он был задержан в России.