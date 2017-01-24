Экономика

17:48 24.01.2017

WOG повысил цену ДТ для "Укрзализныци" на 10% спустя 5 дней после подписания соглашения о поставке

ООО "Вог Аэро Джет" повысило цену дизельного топлива (ДТ) для ПАО "Укрзализныця" на 10% спустя пять дней после подписания 11 января ряда договоров поставки, сообщается на сайте ProZorro

В частности, 16 января "Вог Аэро Джет" и "Укрзализныця" подписали допсоглашение к договору поставки 25 тыс. тонн ДТ – общая стоимость топлива повышена с 468 млн грн до 515,166 млн грн (с НДС) из-за "изменения ставок налогов и сборов".

В аналогичные сроки и с таким же обоснованием изменены еще два договора между сторонами на поставку 10 тыс. тонн ДТ каждый. При этом цена по одному договору увеличена со 188 млн грн до 206,867 млн грн, по другому – со 185 млн грн до 203,867 млн грн.

В рамках тендера на поставку 25 тыс. тонн ДТ другие претенденты предлагали "Укрзализныце" поставить такую партию топлива за 468-495 млн грн. В ходе тендеров на поставку 10 тыс. тонн ДТ другие контрагенты были готовы продать партию 188-198 млн грн и за 185-198 млн грн соответственно.

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