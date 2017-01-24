ФГВФЛ на текущей неделе выставит на продажу активы 42 неплатежеспособных банков на 1,649 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на текущей неделе намерен продать активы 42 неплатежеспособных банков на общую сумму 1,649 млрд грн, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.

Согласно сообщению, в том числе, выставлены права требования по кредитам на сумму 1,182 млрд грн, а также основные средства банков, находящихся в стадии ликвидации, на сумму 466,31 млн грн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины с 2014 года принял решения о выведении с рынка 89 банков.