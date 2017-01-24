АМКУ оштрафовал аэропорт "Борисполь" почти на 13 млн грн за злоупотребления на рынке спецуслуг
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал международный аэропорт "Борисполь" (Киев) за злоупотребления монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта.
"Закончили слушания дела о злоупотреблении ГП "МА "Борисполь" монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта. Наложили на ГП штраф в размере 12,78 млн грн", - сообщила на своей странице в сети Facebook госуполномоченный комитета Агия Загребельская.
По ее словам, аэропорт обвинялся в совершении действий, которые могли привести к ограничению конкуренции на рынках наземного обслуживания на территории "Борисполя", заключавшиеся в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении во время согласования внутренней документации ООО "Интеравиа", необходимой для получения сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности.
Было также предъявлено обвинение в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.
"Кроме штрафа, обязали ГП до 1 марта 2017 года прекратить нарушение путем приведения платы за пользование инфраструктурой аэропорта и оборудованием, которое не входит в инфраструктуру, но при этом используется для предоставления услуг по наземному обслуживанию, до экономически обоснованного уровня; разграничить счета на собственную деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, с одной стороны, и счета на предоставление услуг по наземному обслуживанию, с другой, не допуская после такого распределения субсидирования деятельности по наземному обслуживанию за счет доходов, полученных от собственной деятельности по управлению инфраструктурой и регуляторной деятельности", - заключила А.Загребельская.