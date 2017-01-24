Экономика

15:57 24.01.2017

Телеком-оператор Vega заявляет о захвате своего офиса в Донецке

Офис телекоммуникационной группы Vega, входящей в холдинг СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова, в Донецке был захвачен неизвестными вооруженными людьми, сообщила компания.

Как отмечается в ее пресс-релизе, из-за захвата Vega временно утратила возможность управления оборудованием на временно неконтролируемой властями Украины территории.

"23 января 2017 года в офис компании Vega в Донецке вошли неизвестные вооруженные люди. Они опломбировали оборудование и вынудили персонал покинуть помещение. По состоянию на 16:00 23 января 2017 года телеком-оператор технически не может управлять своими активами и информацией на неподконтрольной Украине территории", - отмечается в сообщении.

Компания уточняет, что уже обратилась в правоохранительные органы Украины с соответствующим заявлением.

Телекоммуникационная группа Vega предлагает комплексные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. На сегодняшний день Vega присутствует в 159 городах и населенных пунктах 22 областей Украины.

Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест". 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

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