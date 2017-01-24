"Укроборонсервис": производство американских М-4 в Украине ускорит процесс перевооружения силовиков по стандартам НАТО

Организация производства в Украине американской штурмовой винтовки М-16 в версии М-4 WAC 47 призвана ускорить обеспечение задачи по масштабному перевооружению украинской армии и силовых структур стрелковым оружием по стандартам НАТО, заявляют в ГП "Укроборонсервис".

Комментируя по просьбе агентства "Интерфакс-Украина" озвученные "Укроборонсервисом" и американской Aeroscraft в начале года планы по организации в Украине производства американских М-4, замдиректора предприятия Денис Шарапов напомнил: на сегодня на вооружении всех украинских силовых структур находится физически и морально устаревший автомат Калашникова в модификациях от АК-47 до АК-74.

"Точное количество этого вооружения, находящегося на складах, оценить невозможно. Инициируя проект М-4, мы исходили из того, что рано или поздно запас старых автоматов на складах будет израсходован, учитывая перспективы дальнейшего развития отношений со страной-агрессором", - сказал он.

Как подчеркнул Д.Шарапов, для Украины иметь на вооружении винтовку, производственная база которой находится в стране-агрессоре, "непозволительно рискованно": законодательство запрещает закупать вооружения и комплектующие в РФ.

"С учетом полумиллионной армии силовиков, Украине для перевооружения требуется колоссальное количество стрелкового оружия. И далеко не все страны сегодня готовы поставлять в воюющую страну оружие и технологии его производства", - заметил собеседник агентства.

"Фактически в проекте организации производства в Украине штурмовой винтовки нас поддержали только производители из США", - сказал он, пояснив: "Компания Aeroscraft на уровне Госдепа США получила необходимые разрешения на поставку в Украину штурмовой винтовки М-4, конструкторской документации и технологий производства. Сегодня эта компания также имеет все необходимые лицензии на экспортно-импортные операции".

При этом замдиректора "Укробронсервиса" добавил: "Подчеркиваю, речь идет о поставках военной модификации винтовки, с подствольным гранатометом и калиматорами. Именно такие образцы используют в армии США".

По словам Д.Шарапова, организацию производства М-4 в Украине планируется начать с производства опытной партии стрелкового оружия, которое должно пройти обязательные ведомственные испытания и эксплуатацию, и уже после – госиспытания. "А дальше Минобороны и другие структуры будут решать: закупать М-4, или нет. Мы допускаем, что к тому моменту альтернативы М-4 может не оказаться", - сказал он, заметив: "Для принятия решения о перспективности постановки оружия на вооружение, оно должно быть в наличии. Ставить во главу угла характеристики изделия, не имея физической возможности их обеспечить, - тупиковый путь. Тем более, что тактико-техническое задание к стрелковому оружию в Украине не прописано. Объективная реальность определяет решение идти от поставщика, а не от характеристик".

В этой связи Д.Шарапов уточнил: "ведомственные испытания опытной партии планируется завершить до конца года".

Отвечая на вопрос о боеприпасах к М-4, собеседник агентства подтвердил актуальность организации в Украине как собственного производства стрелкового оружия, так и производства патронов. "Я вижу колоссальные возможности для внутренней кооперации оружейников в организации производства М-4. Особенность этого образца – в сменном стволе. Можем установить и ствол стандарта 7,62x39, и принятого в НАТО стандарта 5,56x45. Пробные стрельбы, которые мы организуем в ближайшее время, подтвердят или опровергнут эту возможность", - сказал он.

"Экспортные поставки в любой момент могут быть ограничены. При этом является трендом замещение советских технологий в производстве вооружений стандартами НАТО. С этой точки зрения производство М-4 – в тренде", - добавил Д.Шарапов.

ГП "Укроборонсервис" - один из ведущих спецэкспортеров Украины, работает на мировом рынке вооружений с 1993 года. Компания также имеет лицензию на проведение ремонта радиолокационной техники, средств автоматизации и пусковых устройств ПВО, предоставляет услуги в области гуманитарного разминирования и защиты информации. С 2010 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Американская Aeroscraft и "Укроборонсервис" подписали в начале января в Киеве меморандум о сотрудничестве по совместному производству в Украине американской штурмовой винтовки М-16 в версии М-4 WAC 47. На сегодняшний день М-16 и ее модификации приняты на вооружение в 38 странах.