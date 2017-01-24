НБУ на аукционе во вторник купил $21,6 млн по курсу до 27,25 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) в условиях продолжающегося укрепления гривни на аукционе во вторник с объявленным потолком покупки в $50 млн получил заявки на $25,2 млн, из которых удовлетворил на $21,6 млн по курсу до 27,25 грн/$1.

Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки по курсу от 27,235 грн/$1 до 27,32 грн/$1, а средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,2458 грн/$1.

По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 8,8% заявок от общего объема удовлетворенных заявок.

Как сообщалось, после двух дней превышения предложения валюты над спросом на нее 4-5 января, в ходе которых Нацбанку удалось купить $91,6 млн, в последующие дни вплоть до 17 января на рынке наблюдалось превышение спроса над предложением, которое регулятор объяснял временными факторами – сезонным спадом деловой активности и влиянием праздников.

Для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке, достигавших на пике 28 грн/$1, НБУ с 6 января пять раз выходил на рынок, всего продав на этих аукционах $232,8 млн.

Однако после 17 января падение гривни прекратилось и началось ее постепенное укрепление с уровня около 27,7 грн/$1, что позволило Нацбанку во вторник впервые с 6 января выйти на рынок для пополнения валютных резервов.

В январе-феврале минувшего года центробанк также интервенциями поддерживал гривню от излишнего падения: в январе продажа валюты составила $117,8 млн против покупки $43,5 млн, в феврале – соответственно $181 млн против $22,2 млн. Лишь в марте эти объемы сравнялись – $131,2 млн против $129,1 млн, а с апреля по июль Нацбанк лишь покупал валюту.

В целом за 2016 год НБУ приобрел на рынке $2,458 млрд, продав $906,1 млн, тогда как в 2015 году объем покупки ($2,047 млрд) был чуть ниже объема продажи ($2,204 млрд).