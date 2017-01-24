Независимые эксперты оценили реальную стоимость активов банка "Михайловский" в 36 раз ниже балансовой

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) утвердила акт формирования ликвидационной массы банка "Михайловский" (Киев), в которой согласно данным независимых оценщиков реальная стоимость активов финучреждения оказалась меньше, чем балансовая, в 36 раз, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.

Согласно сообщению, по отчетности, подготовленной тремя оценочными компаниями, реальная стоимость активов банка составляет 138,13 млн грн, тогда как балансовая превысила 5,113 млрд грн. В процессе ликвидации банка в первую очередь может быть продано собственное имущество банка - старая компьютерная техника, мебель, кассовое оборудование, банкоматы, которое независимые оценщики оценили в 30,50 млн грн. При этом на балансе банка нет ни одного помещения или земельного участка коммерческого назначения. Остальные активы, прежде всего кредитные портфели юридических и физических лиц, в результате воплощенной 19 мая 2016 года, за несколько дней до введения временной администрации, схемы, были фактически выведены из банка. В частности, кредитный портфель юридических лиц, размер которого в отчетности банка составил 1,478 млрд грн, независимые оценщики оценили в 59,47 млн грн. Это объясняется тем, что почти весь кредитный портфель юрлиц - кредиты связанных с владельцем банка компаний накануне признания банка неплатежеспособным путем фиктивных проводок были выведены из банка. При этом на балансе остались кредитные договоры почти на 1 млрд грн, единственным обеспечением по которым являются земли сельскохозяйственного назначения в Макаровском районе Киевской области, ориентировочная рыночная стоимость которых составляет 50 млн грн.

Как говорится в сообщении, ФГВФЛ пытается в судебном порядке вернуть выведенные активы. По факту выявленных в банке махинаций, в том числе с активами, ФГВФЛ подал семь заявлений в правоохранительные органы о совершении уголовных преступлений.

Как сообщалось, НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года и сообщил, что еще 23 декабря 2015 года он присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью.

Однако 20 мая 2016 года банк провел операции, по итогам которых нагрузка на Фонд гарантирования выросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

Помимо этого, 19 мая владелец сети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" Виктор Полищук заявил о продаже своей контролирующей 92,501% доли в ООО "Экосипан", которому принадлежит 100% банка "Михайловский", группе инвесторов-физических лиц, ни один из которых не получил более 10%.

Эта информация была отражена в госреестре, однако в настоящее время бенефициаром банка в нем вновь числится В.Полищук.

Нацбанк смену собственника не признал, отметив, что не согласовывал эту сделку и не получал от новых акционеров документы на совместное приобретение существенного участия.