ГПЗКУ начала весеннюю форвардную программу по закупке зерна урожая 2017г

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ) объявила о начале весенней форвардной программы, в рамках которой будет закупать у сельхозпроизводителей озимые и яровые культуры урожая 2017 года.

Согласно сообщению корпорации, в рамках форвардной программы ГПЗКУ планирует в два этапа проавансировать сельхозпроизводителей на сумму свыше 1 млрд грн, закупив в 200 тыс. тонн продовольственной и фуражной пшеницы, 200 тыс. тонн кукурузы и до 150 тыс. тонн ячменя и сои.

"Весенний форвард - это продолжение объявленной осенью форвардной программы закупки зерна будущего урожая. Как и в прошлом году, сбор необходимых документов для заключения договоров поставки зерна будущего урожая будет осуществляться через соответствующие региональные отделения", - отметила начальник отдела форвардных закупок ГПЗКУ Наталья Головань.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).