Киев намерен внедрить использование электронной системы для допороговых закупок

Киевсовет рассматривает проект решения о внедрении электронной системы для осуществления допороговых закупок, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) во вторник.

"Несмотря на законодательные ограничения, город намерен проводить через электронную систему закупки, стоимость которых превышает 3 тыс. грн", – цитируется в сообщении руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

По его данным, в 2016 году Киев провел 47,12 тыс. процедур в системе публичных электронных закупок Prozorro на общую сумму 11,77 млрд грн. Среднее снижение цены участниками закупок составило 15,78%.

"Город смог сэкономить 532 млн грн благодаря прозрачности закупок и созданию надлежащей конкуренции", – добавил В.Бондаренко.

Как отмечается в сообщении, среди основных заказчиков закупок КГГА через электронную систему в 2016 году – департамент здравоохранения с подчиненными предприятиями, ведомствами и организациями (38% от общего количества закупок), департамент транспортной инфраструктуры (9%), департамент социальной политики (7%).