Экономика

12:50 24.01.2017

Киев намерен внедрить использование электронной системы для допороговых закупок

Киевсовет рассматривает проект решения о внедрении электронной системы для осуществления допороговых закупок, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) во вторник.

"Несмотря на законодательные ограничения, город намерен проводить через электронную систему закупки, стоимость которых превышает 3 тыс. грн", – цитируется в сообщении руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

По его данным, в 2016 году Киев провел 47,12 тыс. процедур в системе публичных электронных закупок Prozorro на общую сумму 11,77 млрд грн. Среднее снижение цены участниками закупок составило 15,78%.

"Город смог сэкономить 532 млн грн благодаря прозрачности закупок и созданию надлежащей конкуренции", – добавил В.Бондаренко.

Как отмечается в сообщении, среди основных заказчиков закупок КГГА через электронную систему в 2016 году – департамент здравоохранения с подчиненными предприятиями, ведомствами и организациями (38% от общего количества закупок), департамент транспортной инфраструктуры (9%), департамент социальной политики (7%).

ВАЖНОЕ

Независимые эксперты оценили реальную стоимость активов банка "Михайловский" в 36 раз ниже балансовой

ГПЗКУ начала весеннюю форвардную программу по закупке зерна урожая 2017г

Четвертый раунд переговоров между Украиной и Израилем по ЗСТ пройдет в Киеве 24-26 января

В МЭРТ рассчитывают на ратификацию Канадой соглашения о ЗСТ с Украиной в марте

Правительство Украины ожидает увеличения чистого притока ПИИ в 2017г до $4,5 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев рассчитывает на принципиальную позицию Хельсинки по "Северному потоку-2"

Гройсман поручил разработать карту потребности госструктур в закупке грузовой автотехники с упором на отечественную

Кабмин рассчитывает на увеличение количества иностранных туристов до 21 млн до 2020г

"Кернел" изучает возможности для покупки среднего МЭЗ и расширения зембанка на 200-250 тыс. га

"Укрпочта" не перечисляет газетам более 300 млн грн за подписку

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в кировограде
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА