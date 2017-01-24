Экономика

12:24 24.01.2017

Киев рассчитывает на принципиальную позицию Хельсинки по "Северному потоку-2"

Украина ожидает, что Финляндия будет придерживаться принципиальной позиции касательно реализации Российской Федерацией строительства газопровода "Северного потока-2", заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Говоря о сотрудничестве в области энергетики, мы рассчитываем на принципиальную позицию Финляндии по проекту "Северный поток-2". Так называемая коммерческая привлекательность этого проекта несет в себе ряд политических рисков", - сказал П.Порошенко в Хельсинки на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё во вторник.

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