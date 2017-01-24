"Кернел" изучает возможности для покупки среднего МЭЗ и расширения зембанка на 200-250 тыс. га

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, изучает возможности для покупки в Украине маслоэкстракционного завода (МЭЗ), мощностью около 1 млн тонн семян подсолнечника в год, а также увеличения земельного банка на 200-250 тыс. га, сообщил основатель и председатель совета директоров компании Андрей Веревский.

"Мы изучаем возможность консолидации маслоэкстракционных мощностей в Украине и заинтересованы в покупке среднего по объему предприятия - мощностью около 1 млн тонн семян подсолнечника в год. Мы оцениваем такую покупку примерно в $200 млн. Вместе с тем, в настоящее время мы еще далеки от сделки ввиду значительного расхождения между нашей оценкой и оценкой продавцов. Поэтому мне сейчас сложно спрогнозировать, когда потенциальные продавцы согласятся на продажу своего бизнеса. Но я считаю, что это займет не более чем пару лет", - сказал он во время телефонной конференции с инвесторами относительно возможного размещения еврооблигаций.

Помимо этого, добавил А.Веревский, "Кернел" рассчитывает увеличить земельный банк на 200-250 тыс. га и оценивает такую инвестицию в $150 млн. В то же время он отметил, что прошлый год оказался благоприятным для фермеров, поэтому как и в случае с МЭЗ, оценки потенциальных продавцов сейчас очень высокие для "Кернела".

Между тем, в числе потенциальных сделок "Кернел" рассматривает также активы агрохолдинга "Мрия".

Что касается планируемых облигаций, по данным А.Веревского, предварительный размер выпуска составляет $300 млн, но он может быть увеличен до $500 млн. Компания рассчитывает рефинансировать таким образом имеющиеся банковские кредиты.

"Цель настоящей сделки - рефинансировать банковские кредиты и продлить срок погашения обязательств. Сейчас у нас есть возобновляемые кредитные линии сроком три года, но нам хотелось бы иметь более продолжительный срок", - сказал А.Веревский.

В случае реализации представленных выше инвестиционных планов, а также с учетом планируемых инвестиций в Илличевский порт в объеме около $120 млн, общий объем инвестиций в течение ближайших трех лет составит около $470 млн. Если компании потребуются дополнительные средства на рабочий капитал, она способна профинансировать его за счет сохраняющихся кредитных линий и за счет операционного потока, отметил А.Веревский.

Как сообщалось, "Кернел" на прошлой неделе анонсировал роуд-шоу для инвесторов в США и Европе относительно возможного выпуска еврооблигаций. Предполагаемые еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть они будут доступны и американским инвесторам, со сроком обращения пять лет, и фиксированной ставкой купона.

Другие параметры ценных бумаг в сообщении отсутствуют.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.

На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.