Экономика

10:58 24.01.2017

Фонды под управлением TFI PZU увеличили свою долю в "Кернеле" с 5,17% до 10,1%

Пять инвестиционных фондов под управлением TFI PZU стали владельцами 10,1% акций в уставном капитале холдинговой компании Kernel Holding S.A. (Люксембург).

Согласно сообщению на сайте компании, по состоянию на 20 января TFI PZU стала собственником 85024 акций Kernel Holding, увеличив общее количество под своим управлением до 8151113 акций. До сделки фондам под управлением TFI PZU принадлежало 5,17%, или 4119128 акций.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.

На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.

С ноября 2007 года акции холдинговой компании группы - Kernel Holding, обращаются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

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