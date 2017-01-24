Экономика

10:21 24.01.2017

Эстония намерена помочь Украине в реализации проекта электронного управления и децентрализации на почти €6 млн

Эстония намерена помочь Украине в реализации проекта "Поддержка электронного управления для децентрализации в Украине" (EGOV4UKRAINE) на €5,7 млн, сообщает Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Проектом EGOV4UKRAINE мы усиливаем украинско-европейскую программу по внедрению децентрализации U-LEAD, которая стартовала в Украине в сентябре 2016 года. EGOV4UKRAINE направлен на улучшение процесса предоставления административных услуг в местных общинах через инструменты е-управления", - говорится в сообщении пресс-службы Минрегиона.

В частности, предполагается разработка и внедрение универсальной и эффективной ІТ-архитектуры, информационных систем и технических решений для центров предоставления административных услуг в первую очередь в объединенных территориальных громадах.

Меморандум о реализации проекта будет подписан между Государственным агентством по вопросам электронного управления Украины и Академией е-управления Эстонии.

Согласно сообщению, общая стоимость реализации проекта составляет €5,7 млн.

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