Местные бюджеты в Украине утверждены на 99,7%

Местные бюджеты в Украине на 23 января 2017 года утверждены на 99,7% от их общего количества, сообщается на веб-сайте Министерства финансов.

"Процесс утверждения местных бюджетов всех уровней на 2017 год продолжается. По состоянию на 23 января 2017 года утверждено 10072 местных бюджетах, или 99,7% их общего количества (10101)", - сообщается на веб-сайте Минфина.

По данным Минфина, утверждены все местные бюджеты в Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях и бюджет Киева.