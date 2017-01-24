Рынки акций Азии снова не демонстрируют единой динамики, инвесторы встревожены заявлениями Трампа

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник вновь изменяются разнонаправленно, участники рынка оценивают первые действия и заявления Дональда Трампа на посту президента США, пишет MarketWatch.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,2%, положительную динамику демонстрируют 8 из 11 входящих в него отраслевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,4%, более широкий индекс Topix - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Южнокорейский Kospi потерял 0,2%, индийский Sensex прибавил 0,5%.

В ходе первой встречи в Белом доме с лидерами крупнейших компаний США в понедельник Д.Трамп предупредил представителей бизнеса о намерении ввести "очень высокие" таможенные пошлины для американских компаний, которые переносят производство за пределы страны, а затем экспортируют выпускаемую за рубежом продукцию в США.

При этом он пообещал, что компании, которые захотят создать производственные мощности в США, получат более мягкое отношение его администрации в плане регулирования.

Кроме того, Д.Трамп 23 января подписал указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) - зоне свободной торговли в АТР, в которую должны были войти еще 11 государств.

Как ожидается, в ближайшее время Д.Трамп официально уведомит Канаду и Мексику о желании пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), подписанного президентом США Биллом Клинтоном и вступившего в силу в 1994 году.

Акции ключевых азиатских экспортеров дешевеют во вторник из-за заявлений американского президента: Mitsubishi Motors - на 3,1%, Mazda Motor - на 2,5%, Nissan Motor - на 1,2%, Hyundai Motor - на 2,4%.

Японские банки и страховщики также оказались в минусе, банковский индикатор в рамках Topix опустился на 2,4%, цена бумаг Mitsubishi UFJ уменьшилась на 2,7%, Dai-ichi Life - на 3,3%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics увеличилась на 0,1% после публикации окончательных данных о прибыли за IV квартал. Южнокорейская компания зафиксировала рекордную операционную прибыль.

Между тем лидерами роста в Азии являются горнорудные компании: BHP Billiton прибавила на торгах в Сиднее 1,9%, Rio Tinto - 3%.