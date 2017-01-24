Доллар США во вторник растет после падения днем ранее

Курс американского доллара во вторник повышается к евро и иене после падения в предыдущий торговый день, игроки оценивают первые важные распоряжения нового президента США Дональда Трампа.

В понедельник он подписал указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). США и еще 11 государств договорились о создании зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 5 октября 2015 года, однако до сих пор это соглашение не было ратифицировано.

Как ожидается, в ближайшее время Д.Трамп официально уведомит Канаду и Мексику о желании пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), подписанного Биллом Клинтоном и вступившего в силу в 1994 году. В минувшие выходные Д.Трамп сообщил, что намерен начать переговоры с лидерами двух стран о модификации соглашения.

Давление на курс американской нацвалюты в понедельник оказало также высказывание кандидата на пост главы американского министерства финансов Стивена Мнучина, который сказал, что "время от времени непомерно сильный доллар может оказывать краткосрочное негативное влияние на экономику".

Евро торгуется утром во вторник в районе $1,0756 против $1,0765 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 121,39 иены по сравнению со 121,33 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 112,86 иены против 112,71 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос на 0,11%. В понедельник он упал на 0,8% и завершил день на самой низкой отметке более чем за два месяца, свидетельствуют данные Dow Jones.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся утром во вторник на 0,12%.