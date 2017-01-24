Фондовые индексы США упали в понедельник вслед за акциями промышленных компаний

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в "красной зоне", лидерами падения стали промышленные и нефтегазовые компании.

Инвесторы оценивали заявления, сделанные новым президентом США Дональдом Трампом во время инаугурации, и отчетность крупных компаний.

Эксперты отмечают, что Д.Трамп во время церемонии вступления на пост президента США в прошлую пятницу гораздо больше слов посвятил протекционистской политике, чем планам по развитию экономики, включая понижение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру.

Д.Трамп "продемонстрировал очень националистическую и протекционистскую риторику, которая может навредить процессу глобализации", говорят аналитики Accendo Markets.

Кроме того, многие указывают на то, что ралли фондовых рынков после президентских выборов может сойти на нет, если Д.Трамп в ближайшее время не конкретизирует свои планы относительно внутренней политики.

В ходе первой встречи в Белом доме с лидерами крупнейших компаний США в понедельник Д.Трамп предупредил представителей бизнеса о намерении ввести "очень высокие" таможенные пошлины для американских компаний, которые переносят производство за пределы страны, а затем экспортируют выпускаемую за рубежом продукцию в США.

При этом он пообещал, что компании, которые захотят создать производственные мощности в США, получат более мягкое отношение его администрации в плане регулирования.

Также внимание инвесторов по-прежнему приковано к отчетности крупнейших компаний США за четвертый квартал и за весь 2016 год в целом.

Падение в списке Dow Jones Industrial Average возглавляли акции General Electric Co., потерявшие в цене 2,6%.

Акции американской нефтесервисной компании Halliburton подешевели в понедельник на 2,9%. Прибыль компании в октябре-декабре прошлого года превзошла ожидания экспертов, однако выручка не дотянула до прогнозов.

Капитализация сети ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. уменьшилась на 0,7%. Компания сообщила о снижении чистой прибыли и выручки в прошлом квартале, хотя оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг Yahoo! Inc. повысилась на 0,8%. Компания обнародовала превысившую ожидания отчетность после закрытия торговой сессии в Нью-Йорке.

Рыночная стоимость производителя микрочипов Qualcomm Inc. рухнула на 12,7% на новости, что Apple Inc. подала на нее в суд за нарушения при продаже лицензий на использование запатентованных технологий.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 23 января уменьшился на 27,40 пункта (0,14%) и составил 19799,85 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 6,11 пункта (0,27%) - до 2265,20 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,39 пункта (0,04%) и составил 5552,94 пункта.