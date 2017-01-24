Экономика

09:04 24.01.2017

Volkswagen выплатит автодилерам в США $1,2 млрд за вредные выбросы

Суд в Сан-Франциско в понедельник окончательно утвердил выплаты 644 дилерам Volkswagen в США в размере $1 млрд 208 млн в связи с последствиями дизельного скандала.

В среднем каждый дилер получит по $1,85 млн в течение 18 месяцев, пишет International Business Times.

При этом общая сумма компенсаций дилерам оценивается в $1,67 млрд, заявила юрфирма Hagens Berman: компания также спишет $270 млн из причитавшихся ей ранее платежей и предоставит льготы еще на $175 млн.

Компенсация со стороны концерна должна покрыть издержки компаний-дилеров, связанные с репутационным ущербом и с невозможностью продать автомобили.

В общей сложности штрафы и компенсации, которые Volkswagen должна выплатить федеральным регуляторам, региональным властям, потребителям и автодилерам в США, уже превышают $22 млрд.

ВАЖНОЕ

Семья Игоря Суркиса потеряла при национализации ПриватБанка несколько сотен миллионов долларов

Местные бюджеты в Украине утверждены на 99,7%

Промпроизводство в Украине в 2016г выросло на 2,4%, в декабре рост ускорился до 4,5%

"Нафтогаз Украины" повысил цену газа для промпотребителей на февраль

Пакистан ввел антидемпинговые пошлины на х/к листовой прокат из Китая и Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Японская судоходная компания интересуется работой в порту "Черноморск"

Эстония намерена помочь Украине в реализации проекта электронного управления и децентрализации на почти €6 млн

Цена продажи э/э в ОРЭ во второй декаде января возросла на 4,8%

Нефть дорожает во вторник после снижения накануне

Рынки акций Азии снова не демонстрируют единой динамики, инвесторы встревожены заявлениями Трампа

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в луцке
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА