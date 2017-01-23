Экономика

18:48 23.01.2017

Кабмин создал коордсовет по борьбе с деградацией почв во главе с Семераком

Кабинет министров Украины создал координационный совет по борьбе с деградацией почв и опустыниванием, который возглавил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Согласно правительственному постановлению № 20 от 18 января, коордсовет создан на период до 2021 года и является временным консультативно-совещательным органом правительства, созданным для координации деятельности по формированию и реализации госполитики по вопросам устойчивого использования и охраны почв, борьбы с их деградацией и опустыниванием, смягчения последствий засухи.

Среди задач совета - усиление координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти для достижения целей устойчивого развития на период до 2030 года и развития международного сотрудничества в сфере противодействия деградации почв.

Всего в состав совета входит 23 человека.

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