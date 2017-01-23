"PZU Украина" в 2016г увеличила на 66% выплаты по договорам ОСАГО, вдвое - по европротоколам

СК "PZU Украина" (Киев) в 2016 году выплатила по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) почти 70 млн грн, что на 66% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба страховщика.

При этом в пресс-релизе тмечается, что доля выплат по европротоколу составила 42% от общего объема.

Рост выплат СК "PZU Украина" объясняет увеличением количества застрахованных клиентов и подорожанием стоимости ремонта автомобилей. Размер средней выплаты в прошлом году составил почти 14,5 тыс. грн, в то время как годом ранее 12,961 тыс. грн.

Средний срок выплат по договорам ОСАГО в компании не изменился и составил 39 дней с момента первого обращения. 53% пострадавших от действий клиентов PZU получили компенсации в течение 30 дней. 5% автовладельцев получили страховую выплату в течение трех дней.

"Растет доверие автовладельцев к европротоколу и страховым компаниям, выплачивающим по этой упрощенной системе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вдвое возросла долю выплат по европротоколу - до 42% общего объема", - отмечает директор департамента урегулирования страховых случаев Олег Компаниец.

По его словам, сумма выплат по европротоколу ограничена лимитом 50 тыс. грн, средний размер выплат по упрощенной системе урегулирования ниже выплаты по обычной системе - 8,2 тыс. грн. В то же время упрощенная система позволяет страховой компании быстрее урегулировать страховые события. Таким образом, средний срок выплаты по европротоколу составил 28 дней.

РZU предоставляет широкий спектр услуг страхования на рынке Украины с 1993 года.

Украинские страховые компании "PZU Украина" и "PZU Украина страхование жизни" входят в состав PZU S.A. - крупнейшей страховой группы в Польше более чем с 200-летним опытом работы.