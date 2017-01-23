Фондовые индексы США стабильны в начале торгов в понедельник

Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают заявления, сделанные Дональдом Трампом во время его инаугурации, и отчетность крупных компаний.

Эксперты отмечают, что в своей речи во время церемонии вступления на пост президента США в пятницу Д.Трамп гораздо больше слов посвятил протекционистской политике, чем планам по развитию экономики, включая понижение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру.

Д.Трамп "продемонстрировал очень националистическую и протекционистскую риторику, которая может навредить процессу глобализации", говорят аналитики Accendo Markets.

Кроме того, многие указывают на то, что ралли фондовых рынков после президентских выборов может сойти на нет, если Д.Трамп в ближайшее время не конкретизирует свои планы относительно внутренней политики.

Также в центре внимания инвесторов находятся отчетности крупнейших компаний США за четвертый квартал 2016 года и за весь прошлый год в целом.

Акции американской нефтесервисной компании Halliburton подешевели в начале торгов в понедельник на 3%. Прибыль компании в октябре-декабре прошлого года превзошла ожидания экспертов, однако выручка не дотянула до прогнозов.

Капитализация сети ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. опускается на 1,6%. Компания сообщила о снижении чистой прибыли и выручки в прошлом квартале, хотя оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг Yahoo! Inc. повысилась на 0,4%. Компания обнародует отчетность после закрытия рынка в США.

Рыночная стоимость производителя микрочипов Qualcomm Inc. упала на 11% на новости, что Apple Inc. подала на нее в суд за нарушения при продаже лицензий на использование запатентованных технологий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 кв 23 января уменьшился на 7,74 пункта (0,04%) и составил 19819,51 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,14 пункта (0,05%) - до 2270,17 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 3,15 пункта (0,06%) и составил 5558,49 пункта.