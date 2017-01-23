Экономика

17:14 23.01.2017

ФГИ выставил на аукцион ЕИК бывшего ГП "Коломыйская бумажная фабрика"

Фонд госимущества (ФГИ) Украины выставил на электронные торги на товарной бирже "Универсальная товарно-сырьевая биржа" единый имущественный комплекс (ЕИК) бывшего государственного предприятия "Коломыйская бумажная фабрика " (Ивано-Франковская обл.).

Согласно публикации на сайте ФГИ в понедельник, аукцион с повышением цены будет проведен 3 февраля, заявки принимаются до 30 января текущего года.

Стартовая цена объекта – 13,873 млн грн.

По информации ФГИ, в состав единого имущественного комплекса фабрики входят 51 ед. основных средств (в том числе здание тетрадного цеха, кислородная постройка, два склада готовой продукции, два материальных склада) 10 ед. незавершенного строительства, 75 ед. машин и оборудования, 4 транспортных средства и другие необоротные активы.

Предприятие, которое не ведет деятельность с 2012 года, расположено на земельном участке 53,526 тыс. кв.м.

Как сообщалось, ранее ФГИ безуспешно пытался продать имущественный комплекс фабрики на конкурсах с элементами аукциона. В частности, летом 2013 года начальная цена объекта составляла около 5 млн грн.

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