Активизацию украинско-эстонского экономического сотрудничества обсудили Порошенко и премьер Эстонии Ратас

В рамках официального визита в Эстонскую Республику президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с премьер-министром этой страны Юри Ратасом.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко выразил благодарность Ю.Ратасу за твердую политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Президент поблагодарил эстонскую сторону за помощь во внедрении реформ в Украине. П.Порошенко выразил надежду на дальнейшее активное сотрудничество с Эстонией в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и поблагодарил за поддержку позиции Украины относительно необходимости его скорейшего вступления в силу.

"Глава государства отметил, что Эстония является очень перспективным экономическим партнером нашего государства. Одной из приоритетных задач было названо расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе за счет использования возможностей, предоставляемых зоной свободной торговли между Украиной и ЕС", - сообщают в пресс-службе президента Украины.

Собеседники договорились активизировать экономическое сотрудничество, а также интенсифицировать деятельность Межправительственной украинско-эстонской комиссии по вопросам торгового, экономического и научно-технического сотрудничества и обеспечить проведение ее очередного заседания в ближайшие месяцы.

Собеседники договорились оживить сотрудничество в области электронного управления и кибербезопасности.

"Во время встречи отмечалось наличие значительных возможностей для увеличения объемов эстонских инвестиций в Украину. Президент пригласил эстонской бизнес принять участие в приватизации в нашей стране", - говорится в сообщении.