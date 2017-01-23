Запасы угля на ТЭС Украины за неделю снизились на 2,9%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 15 по 22 января сократились на 2,9% (на 50 тыс. тонн) – с 1,7 млн тонн до 1,65 млн тонн.

Согласно сообщению НЭК "Укрэнерго", в частности, запасы углей антрацитовых марок за неделю не изменились – 881 тыс. тонн (в т. ч. 152 тыс. тонн на Луганской ТЭС), тогда как марок "Г" и "Д" снизились на 6,1% (на 50 тыс. тонн) – до 769 тыс. тонн (в т.ч. 110 тыс. тонн на Бурштынской ТЭС).

В НЭК также уточнили, что на утро 23 января в покрытии энергопотребления 22219 МВт ОЭС принимали участие 35 пылеугольных блока и три корпуса ГК ТЭС мощностью 7059 МВт, 12 блоков АЭС мощностью 10784 МВт, ГЭС и ГАЭС – 1989 МВт, ТЭЦ – 2234 МВт, ВИЭ – 153 МВт.

На вечерний максимум 22 января экспорт с энергоострова "Бурштынской ТЭС" составлял 465 МВт, в Польшу – 214 МВт, тогда как экспорт в направлении Беларуси, Молдовы и РФ отсутствовал.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил сформировать неснижаемый запас угля на складах ТЭС и ТЭЦ в объеме 1,9-2 млн тонн. "1,9-2 млн тонн – это тот запас, который должен быть недвижимым и в постоянном наличии", - сказал он.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.