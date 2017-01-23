"Наш край" требует снижения тарифов на э/э для населения за счет поставок более дешевой атомной энергии

В партии "Наш край" настаивают на снижении тарифов на электроэнергию для населения за счет поставок более дешевой атомной энергии.

"Потенциально мы можем продавать электроэнергию в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Средняя цена в этих странах значительно ниже, чем в Украине. Из этого следует, что продавать туда мы сможем только более дешевую - атомную - электроэнергию, а не произведенную на ТЭС. Мы требуем снизить тарифы на электроэнергию для людей за счет увеличения поставок в дома людей энергии, произведенной на АЭС", - предложил сопредседатель партии "Наш край" Сергей Кальцев, комментируя заявление министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика о запланированном экспорте электроэнергии.

По мнению сопредседателя "Нашего края", правительство должно проводить такую политику, которая позволит полноценно загрузить АЭС и обеспечить украинцев дешевой электроэнергией.

"Правительству, в первую очередь, необходимо думать о том, как улучшить жизнь украинцев, а уже после этого строить планы по продаже излишков", - цитирует С.Кальцева пресс-служба политсилы.

Ранее И.Насалик заявил о возможности экспорта украинской электроэнергии на уровне 1 млрд кВт/ч за счет наличия избытка на внутреннем рынке. По словам министра, по состоянию на январь профицит мощностей по производству электроэнергии в Украине составляет 4,2 тыс. мегаватт, что эквивалентно четырем атомным энергоблокам.