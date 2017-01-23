Экономический подъем в Китае поддерживается госстимулированием - Fitch

Ускорение темпов экономического подъема в Китае в конце прошлого года отражает тот факт, что власти страны фокусируются на достижении краткосрочных целей за счет высоких объемов государственных расходов, мягкой монетарной политики и наращивания долговой нагрузки, отмечают эксперты международного рейтингового агентства Fitch.

Такая ситуация, по их мнению, несет в себе "существенный риск для среднесрочной макроэкономической стабильности".

Как сообщалось, рост ВВП Китая в четвертом квартале 2016 года ускорились до 6,8% после подъема на 6,7% в течение трех предыдущих кварталов.

Эксперты Fitch отмечают, в частности, наращивание бюджетных вливаний в госкомпании: темпы увеличения госинвестиций в эти компании в прошедшем году ускорились до 19,1% с 10,7% в 2015 году.

"За пределами госсектора инвестиции в основные активы заметно ослабли, что подчеркивает важность стимулирующих мер в плане поддержания спроса, а также подчеркивает риск того, что экономике КНР может не хватать импульса, чтобы продолжать подъем за счет собственных сил", - говорится в обзоре Fitch.

По итогам 2016 года китайский ВВП вырос на 6,7% при целевом показателе правительства в 6,5-7%. Тем не менее, подъем замедлился до минимального уровня с 1990 года по сравнению с 6,9% в 2015 году.

Аналитики Fitch отмечают, что устойчивый экономический подъем в Китае маскирует ряд нежелательных событий в экономике, включая рост объемов кредитования, отток капитала и ослабление нацвалюты. Эти факторы, по мнению экспертов, могут ослабить экономический подъем КНР.

Согласно прогнозу Fitch, рост ВВП Китая в 2017 году замедлится до 6,4%, а в 2018 году - до 5,7%.

"Базовый прогноз Fitch предусматривает, что "высокая долговая нагрузка приведет к существенному замедлению экономического роста к концу десятилетия, но не к финансовому кризису", - говорится в обзоре.

Политика, результатом которой является увеличение экономических дисбалансов, будет негативным фактором для суверенного рейтинга даже при отсутствии жесткой корректировки, отмечают аналитики.

Рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая по шкале Fitch находится на уровне "A+".