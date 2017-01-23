Доллар дешевеет в понедельник, фунт вырос до максимума с декабря

Курс доллара США опускается в понедельник к большинству мировых валют в ответ на инаугурационную речь Дональда Трампа, при этом фунт стерлингов подорожал до максимума с декабря прошлого года.

Евро торгуется в 15:10 кв в понедельник в районе $1,0712 против $1,0703 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится к указанному времени около 121,73 иены по сравнению со 122,68 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 113,41 иены против 114,63 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Как отмечают эксперты, в своей речи во время церемонии вступления на пост президента США в пятницу Д.Трамп гораздо больше слов посвятил протекционистской политике, чем планам по развитию экономики, включая понижение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру.

"Трамп указал на то, что предпочтет видеть доллар слабым, а это плохо сочетается с его обещанием достичь 4%-ного роста ВВП США, - говорит валютный аналитик банка Westpac Шон Кэллоу. - При ускорении роста вырастет доходность облигаций, а вместе с ней и курс доллара".

Фунт стерлингов подскочил на 0,5% к доллару, до $1,2436 за фунт, а в ходе сессии рост достигал 0,8%, до рекордных с декабря $1,2472 за фунт. Инвесторы ожидают решения Верховного суда Великобритании по поводу того, необходимо ли вносить проект выхода страны из ЕС на голосование в парламенте.

"Рынок хотел бы видеть большее участие парламента в процессе Brexit, рассматривая такое участие как снижение рисков", - отмечает аналитик японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Ли Хардмен.