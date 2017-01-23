МЭРТ зарегистрировал индустриальные парки "Новоднестровск" и "Фастиндастри"

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины 13 января зарегистрировало еще два индустриальных парка – "Новоднестровск" (Новоднестровск Черновицкой обл.) и "Фастиндастри" (Фастов Киевской обл.), сообщает пресс-служба министерства.

Индустриальные парки стали 16-м и 17-м в Реестре индустриальных (промышленных) парков.

Согласно сообщению, функциональное назначение созданного на 30 лет ИП "Новоднестровск" площадью 15,36 га на территории микрорайона Днестр - производство электрооборудования, одежды и пищевых продуктов. Инициатором его создания выступил Новоднестровский горсовет. Управляющая компания пока отсутствует.

ИП "Фастиндастри" площадью 15 га создан на 30 лет. Его функциональное назначение - производство строительных материалов, машиностроение, деревообработка, выпуск продукции для фармацевтической отрасли, электроника и IT-технологии, легкая и пищевая промышленность.

Парк "Фастиндастри" создан по инициативе Фастовского горсовета с целью улучшения инвестиционной привлекательности города, развития транспортной и коммунальной инфраструктуры, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест.

Всего в 17 индустриальных парках страны, согласно реестру МЭРТ, зарегистрирован пока лишь один участник – ООО "Шосткинский элеватор" в индустриальном парке "Свема".

Согласно законодательству, индустриальный парк может размещаться на одной или нескольких смежных земельных участках. Его площадь должна быть от 15 до 700 га. Парк создается не менее чем на 30 лет.

Господдержка создания и функционирования ИП включает выделение средств из государственного фонда регионального развития при условии софинансирования из местных бюджетов в размере 10% их сметной стоимости, освобождение от долевого участия в развитии местной инфраструктуры в случае строительства объектов в пределах ИП, а также освобождение от уплаты импортной пошлины при ввозе оборудования и комплектующих, не производимых в Украине.