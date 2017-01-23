Экономика

12:40 23.01.2017

Норвегия сократила добычу нефти и конденсата в декабре на 3%

Норвегия снизила добычу нефти и конденсата в декабре на 60 тыс. баррелей в сутки (примерно на 3%) по сравнению с предыдущим месяцем - до 2,094 млн б/с, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Поставки природного газа увеличились на 0,2 млрд кубометром - до 10,9 млрд кубометров.

В среднем производство нефти в прошлом месяце составляло 1,693 млн б/с, что на 3,5% больше показателя за декабрь 2015 года и примерно на 9% выше прогноза NDP.

В целом производство углеводородов в Норвегии в 2016 году составило 233 млн кубометром нефтяного эквивалента, что на 2,8 млн кубометров больше объема за предыдущий год. Рост добычи нефти продолжался третий год подряд, в то время как производство газа осталось на рекордном уровне 2015 года - 22,1 млн кубометром н.э., отмечается в сообщении NPD.

Норвегия является вторым по величине в мире экспортером природного газа после России.

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