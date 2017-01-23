Рынок акций Японии ушел в минус из-за укрепления иены

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в понедельник без единой динамики после того, как в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп выступил с инаугурационной речью, носившей яркий протекционистский характер, сообщает CNBC.

Иена дорожает в ответ на первые шаги Д.Трампа после вступления в должность: новостей о планах инвестиций в инфраструктуру и стимулирующих мерах нет, новый президент заявил, что во главе его программы будут стоять интересы американцев.

Японский Nikkei 225 упал на 1,3%. Курс иены к доллару США поднялся на 0,9%, до 113,58/$1, долларовый индекс WSJ опустился на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,8% после падения на 1,2% на прошлой неделе.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng повысился менее чем на 0,1%, сократив подъем с 0,8%. Народный банк Китая активно вливает ликвидность в финансовую систему перед началом празднований Нового года по лунному календарю (в этом году с 28 января), что оказывает поддержку фондовому рынку.

"Люди все еще ждут, когда же из шляпы достанут кролика, - комментирует настроения на рынке в отношении новой администрации США управляющий директор торгового подразделения Haitong International Securities Эндрю Салливэн. - Пока мы не увидим кролика, мы не поверим в магию Д.Трампа".

Вместе с тем, по словам Кристоффера Мольтке-Лета из Saxo Capital Markets, рынки все еще сохраняют оптимизм в отношении возможности новых налогово-бюджетных стимулов в США.

Японские экспортеры реагируют на укрепление иены: Toyota и Panasonic потеряли по 1,6%, Sony - 1,2%. Страховщики Японии страдают от снижения доходности гособлигаций: цена бумаг Dai-ichi Life опустилась на 1,7%, как и T&D Holdings Inc.

Котировки акций Samsung Electronics выросли на 2,3% после объявления о том, что причиной проблем с Galaxy Note 7 стали дефектные аккумуляторы.

Бумаги Takata дешевеют более чем на 10% третью сессию подряд, поскольку банкротство компании считается неизбежным. В понедельник их курс обвалился на 18%. Цена акций других производителей автокомпонентов также снизилась: Renesas Electronics - на 2,8%, Nippon - на 2,5%.

Капитализация австралийской логистической компании Brambles рухнула на 15,8%, продемонстрировав самое значительное падение с 2002 года. Brambles предупредила инвесторов о возможном ослаблении роста прибыли в текущем году из-за слабости североамериканского рынка.