Обязательства АМПУ по дноуглублению в проекте строительства зернотерминала Cargill будут выполнены

Взятые ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) обязательства по проведению дноуглубительных работ в проекте по строительству зернового терминала Cargill будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Согласно сообщению на странице компании "М.В.Карго" в сети facebook, об этом заявил новый глава АМПУ Райвис Вецкаганс 22 января в ходе посещения площадки строящегося зернового терминала "М.В.Карго".

По его словам, успешная реализация украинско-американского проекта строительства зернового терминала мощностью 5 млн тонн не только станет важным шагом в развитии инфраструктуры порта "Южный" и портового хозяйства в целом, но и подаст сигнал крупным международным инвесторам о готовности Украины к сотрудничеству в реализации подобных проектов.

Представители "М.В.Карго", отметили, что поддерживают инициативу нового главы АМПУ идти на максимально прозрачный диалог с представителями крупнейших инвесторов.

"От прозрачности условий, а также от соблюдения сроков проведения тендера на дноуглубление возле причала №25 в порту "Южный" зависит своевременное предоставление финансирования от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (МФК), а также своевременный запуск проекта к зерновому сезону 2018 года", - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что тендер должен состояться в феврале - затягивание сроков повлечет за собой заморозку финансирования, остановку строительства и упущенную выгоду Администрации морских портов Украины и бюджета – из-за потери портовых сборов, которые могла бы получать АМПУ, и отсутствия налоговых отчислений в бюджеты всех уровней от работы терминала.

Компания Cargill (США), Администрация морских портов Украины (АМПУ) и ООО "М.В. Карго" в августе 2015 года подписали трехсторонний меморандум о намерениях реализовать инвестиционный проект в МТП "Южный". Запуск терминала предварительно был запланирован на 2017 год.

Cargill в феврале 2016 года подписала с "М.В. Карго", оперирующей в порту "Южный", инвестиционное соглашение, согласно которому она решила инвестировать $100 млн в строительство зернового терминала.

Стороны формализовали свои намерения путем подписания договора о приобретении компанией Cargill 51%-ной доли "М.В. Карго".