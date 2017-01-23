"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2017 г. намерен сохранить объемы добычи аглоруды подземным способом

Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" в 2017 году намерен сохранить объемы добычи агломерационной руды подземным способом на уровне предыдущего года - 850 тыс. тонн.

Как сообщается в корпоративном издании "Металлург" в пятницу, в дальнейшем планируется нарастить объемы производства шахтоуправлением по подземной добыче руды.

При этом отмечается, что бизнес-планом на 2017 год также предусмотрен запуск в эксплуатацию дробильно-бункерного комплекса горизонта 1135 метра, строительство которого с конца прошедшего года вошло в активную фазу. В настоящее время шахтоуправление работает на двух горизонтах, один из которых - горизонт 1135м. Основная задача при вводе нового горизонта - строительство дробильно-бункерного комплекса для возможности отдельно выдавать пустую породу и руду при переходе на новый горизонт.

"Сейчас они выдаются вагонетками по стволу на 1045-й метр, потом доставляются на действующий дробильно-бункерный комплекс. В итоге производительность низкая. Больше 10-12 тыс. тонн аглоруды в месяц не выдается (...). Поставлена задача до сентября 2017 года сдать дробильно-бункерный комплекс и наклонно-транспортную выработку нового горизонта - это даст 60-65% всей добычи аглоруды в ШУ", - отмечается в информации издания.

Кроме того, уточняется, запас руды на горизонте 1135 м составляет 24 млн тонн руды - его полноценная работа позволит обеспечивать аглорудой предприятие при сегодняшней потребности на протяжении 15 лет. Кроме того, это позволит подготовиться к следующему этапу – освоению очередного горизонта 1225м.

Согласно информационной справке предприятия, в шахтоуправлении осуществляется добыча пластовых полезных ископаемых подземным способом. Основными видами продукции шахтоуправления являются агломерационная руда с содержанием железа не ниже 53,5% и некондиционная фракция рудной массы (доменный кусок) с содержанием железа не ниже 34%.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

За девять месяцев 2016 года предприятие перечислило 4,4 млрд грн налогов и сборов, в том числе почти 1,5 млрд грн платежи в бюджет, из них почти 860 млн грн – в госбюджет, около 592 млн грн – в местные бюджеты. Единый социальный взнос составил 427 млн грн, налог на добавленную стоимость при импорте сырья и материалов - 2,5 млрд грн.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".