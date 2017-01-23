Fitch подтвердило рейтинги Армении "В+"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах Армении на уровне "В+".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Долгосрочный рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной валюте также подтвержден на уровне "В+".

Потолок странового рейтинга оставлен на отметке "ВВ-", краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах - "В".

Рейтинги Армении поддерживаются более высоким доходом на душу населения и более благоприятными индикаторами развития человеческого потенциала и качества управления относительно сопоставимых эмитентов, а также эффективной денежно-кредитной политикой и продлением сроков обращения госдолга, отмечается в сообщении.

"В то же время негативное влияние на рейтинги оказывают высокий чистый внешний долг, большой дефицит бюджета, обуславливающий растущую долговую нагрузку, существенная долларизация банковского сектора и напряженность в отношениях с некоторыми соседними странами", - полагают аналитики Fitch.

По их прогнозу, ВВП Армении ускорится до 2,1% в текущем году и 3,1% в 2018 году после повышения на 0,8% по итогам прошлого года, что обусловлено улучшением ситуации в российской экономике и ожидаемым умеренным восстановлением сырьевых цен.

"Армения демонстрирует способность абсорбировать шоки и проводит эффективную монетарную политику", - отмечается в пресс-релизе.

Годовая инфляция по-прежнему имела отрицательное значение в ноябре (-0,6%), однако этот показатель должен постепенно меняться в сторону целевого уровня центрального банка - 4% в 2017-2018 гг.

В начале декабря Армения прошла четвертую проверку реализации программы расширенного финансирования Международного валютного фонда (Extended Fund Facility). Международные резервы повысились до $2,2 млрд (пять месяцев от текущих платежей в иностранной валюте).

По оценкам Fitch, ликвидные активы Армении как доля от краткосрочных пассивов (125% в 2017 году) останутся ниже медианы для рейтинговой категории "B" (141%).

Прогноз "стабильный" отражает мнение аналитиков агентства, что позитивные факторы и риски для рейтинга в настоящее время сбалансированы. В то же время к позитивному рейтинговому действию может привести сокращение отношения государственного долга к ВВП и/или стабильное улучшение внешнего баланса.

Негативное рейтинговое действие может быть обусловлено продолжением увеличения государственного долга к ВВП ввиду отсутствия реализации мер фискальной консолидации и/или недостижения целевых показателей роста, а также заметным падением валютных резервов.