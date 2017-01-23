Оборот розничной торговли Украины за 2016г. вырос на 4%

Товарооборот розничной торговли Украины в 2016 году в сопоставимых ценах увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за 2016 год составил 1159,3 млрд грн.

Наибольший рост розничного товарооборота в 2016 году зафиксирован во Львовской (на 7,5%), Полтавской (на 6,6%), Одесской (на 6,3%), Киевской (на 6%), Запорожской (на 5,5%), Хмельницкой (на 4,6%), Харьковской (на 4,3%) областях и Киеве (на 4,8%).

Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали Киев (184,1 млрд грн), Днепропетровская (108,1 млрд грн), Харьковская (95,8 млрд грн), Одесская (84,1 млрд грн), Львовская (68 млрд грн), Киевская (59,1 млрд грн) и Запорожская (55,4 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот сократился на 3,8%, до 37,5 млрд грн, Луганской области – возрос на 1,2%, до 9,1 млрд грн (без учета зоны проведения АТО).

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли в декабре-2016 по сравнению с декабрем-2015 увеличился на 3,9%, по сравнению с ноябрем текущего года – увеличился на 12,4%, составив 54,743 млрд грн. В 2016 году по сравнению с 2015 годом розничный товарооборот предприятий увеличился на 4,4% - до 546,699 млрд грн.

Оптовый товарооборот предприятий в 2016 году увеличился на 4,9% и составил 1486,318 млрд грн.

Как сообщалось, розничный товарооборот предприятий розничной торговли в 2015 году сократился на 21%, составив 477,967 млрд грн,

Официальный курс НБУ на 23 января – 27,428490 грн/$1.