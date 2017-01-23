Подрядчик, занимавшийся закупкой сидений для НСК "Олимпийский" на Евро-2012, подозревается в неуплате почти 5 млн грн налогов

Прокуратура Киева в рамках расследования резонансных уголовных производств по фактам хищения государственных средств во время Евро-2012 сообщила о подозрении бывшему директору предприятия "Спецпостач" Международного благотворительного фонда "Безопасность страны", который умышленно уклонился от уплаты в госбюджет около 5 млн грн налогов.

"Установлено, что возглавляемое подозреваемым предприятие в 2011-2012 годах согласно заключенным договорам занималось закупкой и установкой кресел для главной спортивной арены столицы. Однако, как следует из материалов уголовного производства, при проведении финансовых операций директор общества, используя документы фиктивных предприятий, умышленно уклонился от уплаты в государственный бюджет почти 5 млн грн налогов", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник.

Действия подрядчика квалифицированы по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах), ч.4 ст.358 (подделка документов), ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины. По результатам расследования следователи прокуратуры сообщили ему о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.