Фондовые индексы Европы снижаются

Европейские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в понедельник, британский FTSE 100 ликвидировал подъем с начала 2017 года на фоне укрепления фунта стерлингов, пишет Financial Times.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:02 кв опустился на 0,6%, до 360,35 пункта - минимума за месяц.

Бумаги европейских компаний-экспортеров дешевеют из-за ослабления доллара в паре с евро и фунтом после протекционистских заявлений нового президента США Дональда Трампа. Банки, которые после ноябрьской победы Д.Трампа на выборах входили в число лидеров роста, в понедельник возглавляют падение. На фоне снижения цен на нефть в минусе также оказались акции нефтегазовых компаний.

Французский CAC 40 и германский DAX упали на 0,8%.

Британский FTSE 100 потерял 0,9% после сокращения на 1,9% по итогам прошлой недели, которое стало первым за семь недель. Фунт в понедельник подорожал на 0,5% к доллару - до $1,2446.

По мнению экспертов UBS, в Европе слишком сильно внимание к политическим рискам, хотя макроэкономические данные позитивны.

Между тем аналитики Citigroup Inc. считают, что "рост номинального ВВП и прибылей на акцию поддержит повышение котировок акций, а разрыв между улучшающимися макропоказателями и подавленными настроениями инвесторов сократится по мере снижения политических рисков".

По словам члена правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Бенуа Кёре, усиление инфляции в еврозоне во многом объясняется повышением цен на сырьевые товары. ЕЦБ следует рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок, когда рост цен на сырье начнет оказывать вторичный эффект, включая увеличение заработной платы в еврозоне, заявил Б.Кёре в интервью французским радиостанциям. "Пока этого не наблюдается", - добавил он.

Котировки ценных бумаг Philips Lighting NV опустились на 1,6% из-за сокращения выручки. Чистая прибыль компании в IV квартале подскочила на 50% по сравнению с тем же периодом 2015 года, до 63 млн евро, хотя выручка снизилась с 2,05 млрд до 1,93 млрд евро. Philips Lighting, выделенная из Philips в прошлом году, объявила первые дивиденды в размере 1,10 евро на акцию, а также пообещала выплатить акционерам 300 млн евро за ближайшие два года.

Курс акций Saint-Gobain снизился на 1,3%, продемонстрировав самое значительное изменение с конца ноября.

Акции итальянского страховщика Generali подорожали на 5% на сообщениях о том, что германская Allianz SE заинтересована в его покупке. Цена бумаг Allianz упала на 1,3%.

Рыночная стоимость французской страховой компании AXA SA уменьшилась на 2,2%.

Горнорудные компании в целом демонстрируют позитивную динамику на фоне ослабления доллара и роста цен на большинство металлов: бумаги Antofagasta прибавили в цене 3,5%, Fresnillo - 2%, Randgold Resources - 1,2%.