Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка объявили о создании предоставляющей услуги для банков IT-компании

Экс-первый замглавы правления ПриватБанка Олег Гороховский, экс-директор по информационным технологиям Дмитрий Дубилет и экс-руководитель бизнеса "Платежи и переводы" этого банка Михаил Рогальский намерены создать IT-компанию Fintech Band.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook Д.Дубилет, компания будет заниматься такими блоками, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, интернет-банкинг и т.д.

"Название компании - Fintech Band. Надеюсь, скоро порадуем всех крутыми фичами в разных украинских банках. Коллеги-банкиры, ждите, скоро постучимся к вам на встречу", - написал он в понедельник.

Неделей ранее, О.Гороховский у себя на Facebook странице написал, что намерен заняться банкингом.

"Я определился. Банки умрут, а банкинг нет. К черту банки! Подробности позже...", - писал он.

Как сообщалось Д.Дубилет, О.Гороховский и М.Рогальский ушли со своих должностей в ПриватБанке после национализации финучреждения в декабре 2016 года.

В январе, Д.Дубилет принял предложение стать советником городского головы Днепра Бориса Филатова. Он также является советником главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко. Отец Д.Дубилета - Александр Дубилет, до национализации ПриватБанка возглавлял его правление.