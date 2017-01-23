Украина в 2016г сохранила выпуск огнеупоров, нарастила метизов - на 9%, подготовленного ЖРС - на 3%

Огнеупорные предприятия Украины в 2016 году сохранили выпуск продукции на уровне 2015 года - 216 тыс. тонн, сообщается в информационной справке объединения металлургических предприятий "Укрметаллургпром" (Днепр).

Согласно документу, выпуск метизов за этот период возрос на 9% - до 194 тыс. тонн.

Производство железной руды снизилось на 7% - до 74,668 млн тонн, концентрата - на 6%, до 62,569 млн тонн.

При этом выпуск подготовленного железорудного сырья (ЖРС) увеличился на 3% - до 56,769 млн тонн, в том числе окатышей - на 3%, до 22,386 млн тонн, агломерата - на 2%, до 34,383 млн тонн.

Как сообщалось, Украина в 2015 году сократила выпуск огнеупоров на 21% - до 217 тыс. тонн, метизов - на 12%, до 178 тыс. тонн. При этом выпуск железной руды сократился на 2% - до 80,371 млн тонн, концентрата - также на 2%, до 66,813 млн тонн.

Производство подготовленного ЖРС снизилось на 8% - до 55,215 млн тонн, в том числе окатышей - на 1%, до 21,657 млн тонн, агломерата - на 12%, до 33,559 млн тонн.