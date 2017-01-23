Президент Чили обещает покончить с 50-летней "медной зависимостью" страны

Правительство Чили впервые за 50 лет заложило основы процессов, которые позволят существенно снизить зависимость экономики от производства и экспорта меди, заявила президент страны Мишель Бачелет в интервью агентству.

По словам М.Бачелет, концентрация властей на производительности труда, инновациях, образовании и исследованиях меняет экономическую культуру Чили.

"Я убеждена, что через 10 лет, а, возможно, и раньше, всё то, что мы делаем для производительности труда и роста экономики, сделает экономику Чили намного более диверсифицированной", - сказала президент, второй срок полномочий которой завершится в начале 2018 года.

Согласно данным Чилийской комиссии по меди, обнародованным 19 января, горнорудная отрасль Чили удвоила объемы производства за прошедшее десятилетие - с 2006 года, когда М.Бачелет впервые была избрана президентом страны. При этом производительность труда почти не увеличилась.

На прошлой неделе президент М.Бачелет подписала закон о вливании $975 млн в госкорпорацию Codelco - крупнейшего производителя меди в мире. При этом компания обязана передавать 10% выручки вооруженным силам страны.

Codelco распоряжается огромными месторождениями меди - около 10% мировых доказанных и предполагаемых извлекаемых запасов, а также производит около 11% от общего мирового объема меди - около 1,8 млн тонн в год. Однако многие рудники Codelco почти истощены и требуют значительных инвестиций для дальнейшей эксплуатации.

Благодаря десятилетнему росту цен на медь, который завершился в 2014 году, Чили приблизилась к статусу развитой страны: ВВП на душу населения был сопоставим с уровнем Португалии. Затем медь резко подешевела, рост ВВП Чили замедлился до минимума с начала 1980-х годов, и этот статус снова стал казаться недостижимым.

Реформы М.Бачелет и ее правительства предполагают бесплатное высшее образование для всех чилийцев начиная с 2020 года, развитие государственно-частных партнерств и коммерциализацию научных исследований. На прошлой неделе в стране было создано министерство науки. Планы министерства финансов по повышению производительности труда предполагают 47 различных мероприятий, 10 законопроектов и 37 административных инициатив, а также инвестиции в размере $1,5 млрд.

Центральный банк Чили ухудшил прогноз подъема ВВП на 2017 год до 1,5-2,5% с ранее ожидавшихся 1,75-2,75%. Экономика в среднем росла на 5,4% в год с 1987 года.