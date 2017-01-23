Глава LME Гэрри Джонс уходит в отставку

Главный исполнительный директор Лондонской биржи металлов (LME) Гэрри Джонс уходит в отставку через три года после назначения, говорится в сообщении материнской компании LME - оператора гонконгской биржи Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. (HKEX).

Кроме того, Г.Джонс немедленно покидает все прочие должности в HKEX Group, в том числе в LME и LME Clear.

Временно исполняющим обязанности гендиректора LME назначен 34-летний операционный директор (COO) Мэттью Чэмберлен. Место COO пока займет Эндрю Додсуорт, руководящий рыночными операциями LME.

Г.Джонс продолжит консультировать LME до конца текущего года, сообщила HKEX.

HKEX назначила Г.Джонса, бывшего топ-менеджера NYSE Liffe, гендиректором LME в августе 2013 года. Несмотря на огромный опыт работы (около 30 лет) на биржах и в финансовых компаниях, Г.Джонс был мало знаком с рынком металлов. Кроме того, он пришел в LME в сложное время, когда у оператора спорил с клиентами о складских запасах металлов и отслеживании таких запасов. Прошлогоднее решение Г.Джонса поднять комиссии LME в среднем на 31% вызвало бурные проблемы участников биржи.

Между тем цены на цветные металлы активно растут в ходе торгов в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа о планах восстановления американской инфраструктуры, хотя пока нет никаких подробностей этих планов.

Алюминий на LME подорожал до максимума с мая 2015 года - $1865,5 за тонну (+1,1%). Внутридневные цены свинца и цинка достигли самых высоких отметок более чем за месяц. Контракт на цинк с поставкой через три месяца прибавил 1,7% и стоил $2813 за тонну.

Свинец подорожал на 0,5%, медь - на 1,5%, никель - на 1,8%, до $9870 за тонну.