АМПУ "перезагрузит" отношения с ведущими дноуглубительными компаниями

ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) намерено "перезагрузить" отношения с ведущими украинскими и мировыми дноуглубительными компаниями, а планы АМПУ в отношении дноуглубительных работ станут понятными и прогнозируемыми для бизнеса, прозрачность тендерной документации – будет увеличена.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, об этом заявил и.о. председателя АМПУ Райвис Вецкаганс 20 января в ходе встречи с представителями транспортного бизнеса на площадке Американской торговой палаты в Украине.

"Реализация планов развития портов, в том числе работы по дноуглублению – в числе моих первых приоритетов. Ситуация, которая складывается вокруг данных работ – далека от нормы. В самое ближайшее время я планирую провести встречу с ведущими дноуглубительными компаниями, которым интересен украинский рынок, на котором мы выработаем цивилизованную стратегию и единые правила игры для всех, а также "перезагрузим" наши отношения. Мы всех приглашаем к диалогу и сотрудничеству", — отметил он.

Руководитель ГП подчеркнул, что все начатые инициативы в рамках сотрудничества Администрации морских портов Украины и бизнеса будут продолжены, однако тендерные процедуры должны стать образцом прозрачности, открытости и не коррумпированности.

В частности, для проведения аудита тендерной документации и анализа соответствия условий торгов требованиям законодательства будут продлены на два месяца сроки подачи конкурсных предложений на проведение дноуглубительных работ в морском порту "Южный".

Перенос сроков коснется тендеров, объявленных в морском порту: "Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта "Южный", проект которого утверждён распоряжением Кабинета министров № 674-р от 14 сентября 2016 года; "Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий у причалов с учетом перспективного грузооборота морпорта "Южный", ТЭО которого утверждено распоряжением КМУ № 657 от 8 сентября 2016 года.

Кроме того, по состоянию на 20 января для рассмотрения в Антимонопольный комитет Украины поступили две жалобы от компаний участников тендера: Jan de Nul NV (Бельгия) и "Ван Оорд Украина".

Ранее администрация порта пригласила к участию в тендерных закупках как иностранные, так и украинские дноуглубительные компании. Вся тендерная документация размещена на площадке ProZorro.